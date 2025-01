Die Polizei sucht Verursacher von Kratzern an Fahrzeugen im Landkreis Mittelsachsen. Die betroffenen Autos parkten alle in einer Straße.

Niederwiesa - Mehr als ein Dutzend an einem Weg in Niederwiesa in Mittelsachsen parkende Autos sind zerkratzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau fanden sich die Beschädigungen jeweils an der Beifahrerseite der insgesamt 13 Fahrzeuge. Womit die Kratzer verursacht wurden, ist noch unbekannt, ebenso der Sachschaden und dessen Verursacher. Die Ermittler suchen Zeugen, die mögliche Täter beobachtet oder Auffälligkeiten bemerkt haben.