Engel, Affen und Haute Couture: Eine Ausstellung in Potsdam zeigt, warum Wolfgang Joop weit mehr ist als nur Modedesigner.

Potsdam - Wolfgang Joop ist längst nicht nur ein Modedesigner - eine Ausstellung über sein Lebenswerk zeigt von Samstag an in Potsdam die vielen Talente des Künstlers. Auf meterhohen Videoprojektionen sind seine Kollektionen auf Laufstegen in Paris oder Mailand zu sehen. Aber auch mehr als 200 Bilder und Skulpturen, die Engel und Affen als wiederkehrende Motive zeigen, hängen in der Galerie.

Der Rückblick auf das Schaffen Joops, der im November 81 Jahre alt wird, ist bei freiem Eintritt im Kunstraum Potsdam vom 4. Oktober bis zum 18. November zu sehen.

Für Joop auch eine emotionale Bilanz

Was bedeutet ihm die Lebenswerk-Ausstellung? „Es ist natürlich ein bisschen was Ambivalentes. Ich gucke hin und sage: Das bist du gewesen. Da sehe ich jetzt keine Zukunft unbedingt, sondern nur eine Vergangenheit, die mich berührt. Denn bei jedem Bild und bei jeder Kollektion und jedem Foto fällt mir die ganze Zeit wieder ein“, sagte Joop der Deutschen Presse-Agentur wenige Tage vor der Eröffnung der Schau. Das Lampenfieber sei groß.

Moderne Kunst und Mode vereint

Macher der Ausstellung ist sein Lebenspartner Edwin Lemberg. Es sei mutig und neu, Kunst mit Mode so zu vermischen, sagte er. Joop zählt mit Karl Lagerfeld, der 2019 starb, und Jil Sander zu den erfolgreichsten deutschen Modemachern. Er arbeitete mit Topmodels wie Nadja Auermann und Claudia Schiffer.

Lange vorher begann er mit dem Malen: Er ahmte etwa flämische Stillleben in Öl und barocke Putten nach - Werke, die in der Ausstellung zu sehen sind. „Ich würde mich eingesperrt fühlen, wenn ich nur Modemacher wäre oder nur Skulpteur oder Zeichner“, sagte Joop bei RBB-Inforadio und bezeichnete sich selbst als „bescheidenen Exzentriker“.

Wird Ausstellung auch an anderen Orten zu sehen sein?

Das Interesse an der Retrospektive, die in Potsdam rund sechs Wochen lang zu sehen ist, sei groß, hieß es vom Team Joop. Es sei denkbar, die Schau auch in anderen Städten zu zeigen, sagte Lemberg, ohne genauere Pläne zu nennen. Die Ausstellung „Wolfgang Joop im Kunstraum“ soll auch ein Geschenk an Joops Heimat Potsdam sein, wo er geboren wurde.

Nach Stationen etwa in Hamburg und New York lebt er wieder am Ort seiner Kindheit ganz in der Nähe von Park Sanssouci. „Vieles, was ich geschaffen habe, trägt auch etwas von dieser Stadt in sich“, sagte Joop laut einer Mitteilung der Stadt zum Start der Ausstellung am Samstag.

Das Lebenswerk Joops sollte eigentlich schon zu seinem 80. Geburtstag im vergangenen Jahr in Potsdam gezeigt werden. Die Ausstellung wurde aber mehrfach verschoben. Im Kunstraum Potsdam erstreckt sich die Schau über 450 Quadratmeter und sechs Themenbereiche.