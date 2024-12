Trotz Inflation und vielen Regentagen ist der Weihnachtsmarkt in Leipzig ein Besuchermagnet. Zum Abschluss gibt es noch ein Geschenk.

Leipzig - Den Leipziger Weihnachtsmarkt werden in diesem Jahr mehr als zwei Millionen Menschen besucht haben. Die Zahlen des Vorjahres werden insgesamt übertroffen, allerdings mit zwei Tagen mehr Laufzeit und vier kompletten Wochenenden, wie das Marktamt nach vorläufigen Erhebungen mitteilte. Die finalen Zahlen sollen im Januar vorliegen. Der Abschlusstag ist der 23. Dezember.

„Trotz so manch verregnetem Tag, der wirtschaftlich angespannten Situation, der Inflation und einiger Unwägbarkeiten ließen sich die Leipziger und ihre Gäste die Freude an der wieder gelebten Gemeinsamkeit, dem Schlendern und Shoppen, dem Kosten und Genießen nicht nehmen“, sagte Marktamtsleiter Walter Ebert.

Am Sonntag (22. Dezember), dem vorletzten Tag des Weihnachtsmarktes, dürfen ab 16 Uhr fast alle Bäume aus der Dekoration kostenlos mit nach Hause genommen werden. Dafür gibt es laut Marktamt einige zentrale Stellen. Dies gelte aber nicht für Bäume auf dem Markt, da hier die Stände noch am 23. Dezember geöffnet haben. Alle Bäume, die keine „zweite Chance“ an den Feiertagen bekommen, werden als Bio-Masse entsorgt.