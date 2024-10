Knapp 40 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Sachsen-Anhalt sind älter als 50 Jahre. Wie kommt es zu dieser Entwicklung?

Mehr ältere Beschäftigte in Sachsen-Anhalt

Halle - Noch nie waren in Sachsen-Anhalt Ältere so stark in den Arbeitsmarkt integriert wie aktuell. Im Dezember 2023 waren rund 90.500 Menschen im Alter von 60 Jahren bis zur Regelaltersgrenze sozialversicherungspflichtig beschäftigt, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur mitteilte. Im Dezember 2013 seien es noch 52.600 Beschäftigte gewesen.

Bei der Altersgruppe 65 und älter stieg die Zahl von 2.800 Beschäftigten im Jahr 2013 den Angaben zufolge auf 10.900 im vergangenen Jahr. „Arbeitsverhältnisse älterer Arbeitnehmer sind sehr stabil, das Entlassungsrisiko gering“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion, Markus Behrens.

Insgesamt seien knapp 40 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Sachsen-Anhalt älter als 50 Jahre, hieß es. Die Entwicklung gehe unter anderem auf den demografischen Wandel zurück, aber auch auf das höhere Renteneintrittsalter und die gestiegene Erwerbsneigung Älterer.