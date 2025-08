Magdeburg - 30 Frauen und Männer sollen den Vollzugsdienst in den Gefängnissen in Sachsen-Anhalt verstärken. Sie hätten ihre Laufbahnprüfung bestanden und könnten in den Landesdienst übernommen werden, teilte das Justizministerium in Magdeburg mit. Vor einem Jahr hatte es demnach noch 16 Absolventinnen und Absolventen gegeben.

Zudem wurden den Angaben zufolge 36 neue Anwärterinnen und Anwärter vereidigt, die nun ihren zweijährigen Vorbereitungsdienst im allgemeinen Justizvollzugsdienst des Landes beginnen sowie eine Frau im Allgemeinen Vollzugs- und Verwaltungsdienst. Auch das ist eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, als es noch 26 Berufseinsteiger gab, hieß es.

Wie das Ministerium weiter mitteilte, sind aktuell im Justizvollzug des Landes rund 1.030 Frauen und Männer beschäftigt. Davon gehören rund 670 dem uniformierten allgemeinen Justizvollzugsdienst an.