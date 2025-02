Seit vorigem Jahr können die Dauerausstellungen in Leipzigs städtischen Museen kostenfrei besucht werden. Die Häuser melden für 2024 einen starken Besucherzuwachs.

Mehr Besucher in Leipzigs Museen - Eintritt ist frei

In Leipzig gibt es vier städtische Museen. (Archivbild)

Leipzig - Leipzigs Museen haben 2024 ein kräftiges Besucherplus verzeichnet. Es war das erste Jahr, in dem im Rahmen eines Pilotprojekts der Eintritt in die Dauerausstellungen der städtischen Museen kostenfrei war. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, kamen rund 906.000 Menschen - 15,3 Prozent mehr als im Jahr davor. Zu dem Zuwachs hätten auch einige sehr erfolgreiche Sonderausstellungen in den Häusern beigetragen. Dafür muss nach wie vor Eintritt gezahlt werden.

In Leipzig gibt es vier städtische Museen: das Museum der bildenden Künste, das Grassi Museum für Angewandte Kunst, das Naturkundemuseum und das Stadtgeschichtliche Museum. Zu Letzterem gehört unter anderem auch das Völkerschlachtdenkmal.