Erfurt - In Thüringen wird nach den Rückgängen vergangener Jahre wieder mehr Fleisch erzeugt. Im ersten Halbjahr wurden nach Angaben des Statistischen Landesamtes gut 134.200 Tiere in die Schlachthöfe gebracht, 3,1 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten 2023. Die Menge an erzeugten Schlachtfleisch erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 3,2 Prozent auf rund 22.000 Tonnen, wie das Landesamt mitteilte. Den größten Anteil hatte Rind- und Kalbfleisch mit knapp 13.700 Tonnen, aus geschlachteten Schweinen wurden etwa 8.200 Tonnen Fleisch produziert. In Thüringen produziertes Schaffleisch bleibt trotz eines Zuwachses um fast 50 Prozent ein Nischengeschäft. Erzeugt wurden davon 106 Tonnen.