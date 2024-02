Für Tausende Beschäftigte in der Holz- und Kunststoffverarbeitung Thüringens gibt es einen Tarifabschluss. Die Lohnerhöhung wird in Stufen realisiert.

Erfurt/Frankfurt/Main - Rund 20.000 Beschäftigten in 120 Betrieben der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie in Thüringen bekommen mehr Geld. Die Tarifvertragsparteien verständigten sich nach Angaben der IG Metall am Dienstag auf einen neuen Tarifvertrag.

Danach werden die Entgelte der Beschäftigten ab 1. Oktober 2024 um fünf Prozent angehoben. Eine zweite Stufe sei am 1. Mai 2025 mit weiteren drei Prozent vorgesehen. Im August stiegen die Entgelte dann um weitere 1,5 Prozent. Gezahlt würde den Beschäftigten zudem eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2300 Euro. Auszubildende erhielten insgesamt 1150 Euro.

Die steuerfreie Prämie werde in zwei Tranchen im April und Oktober ausgezahlt. Die IG Metall Mitte und der Verband der Holzindustrie und Kunststoffverarbeitung Bayern-Thüringen hätten sich auf dieses Ergebnis bei Verhandlungen in Frankfurt am Main verständigt. Die Laufzeit des Tarifvertrags endet am 30. November 2025.