Mehr Gewerbe an- als abgemeldet in Sachsen-Anhalt

Halle - In Sachsen-Anhalt sind im ersten Halbjahr 2023 mehr Gewerbe an- als abgemeldet worden. Die Zahl der Anmeldungen legte Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,8 Prozent zu, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Die Zahl der Abmeldungen stieg um 0,3 Prozent. Konkret wurden in diesem Jahr bislang 5911 Gewerbe angemeldet und 5063 Gewerbe abgemeldet.

Demnach war der Saldo aus An- und Abmeldungen in allen Landkreisen und kreisfreien Städten positiv. Die größten Überschüsse an Gewerbeanmeldungen wiesen die Stadt Magdeburg sowie die Landkreise Saalekreis und Stendal auf. Wie in den Vorjahren wurden den Angaben zufolge sowohl die meisten Gewerbeanmeldungen als auch die meisten Abmeldungen im Bereich Handel sowie Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen abgegeben.

Unter den insgesamt 4 035 neu gegründeten Einzelunternehmen waren 1512 Einzelunternehmerinnen, damit stieg der Frauenanteil auf rund 37,5 Prozent. Im ersten Halbjahr 2022 hatte er 36,8 Prozent betragen. In der Erhebung wurden keine Gewerbeanzeigen im Reisegewerbe und Gewerbeummeldungen berücksichtigt.