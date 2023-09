Mehr Interesse an der Bundeswehr in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt entscheiden sich einem Zeitungsbericht zufolge wieder mehr Menschen für einen Dienst bei der Bundeswehr. Demnach traten im vergangenen Jahr 475 Frauen und Männer aus Sachsen-Anhalt ihren Dienst an, rund 13 Prozent mehr als 2021, berichtete die „Mitteldeutsche Zeitung“ in ihrer Samstagsausgabe und bezog sich auf Zahlen des Verteidigungsministeriums in Berlin.

Das Interesse an der Bundeswehr sei wieder gewachsen. „Im Zuge des Ukraine-Konflikts haben sich deutlich mehr Menschen mit dem Kriegsdienst auseinandergesetzt“, sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums der „Mitteldeutschen Zeitung“.