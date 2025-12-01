Lehrverträge im Handwerk legen in Ostsachsen zu. Warum viele junge Leute auf regionale Betriebe setzen und welche Chancen sich daraus ergeben.

Dresden - Immer mehr junge Menschen in Ostsachsen entscheiden sich für eine Ausbildung im Handwerk. Wie die Handwerkskammer Dresden mitteilte, haben bis Ende November 2.283 Frauen und Männer einen Lehrvertrag bei einem Handwerksbetrieb im dortigen Kammerbezirk begonnen - etwas mehr als ein Jahr zuvor. Ende November 2024 waren es 2.162 gewesen.

Warum entscheiden sich immer mehr fürs Handwerk?

„Trotz der weiterhin eher angespannten konjunkturellen Lage setzen die

Handwerksunternehmen auf die Ausbildung“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden, Andreas Brzezinski. Er betonte, die Betriebe eröffneten jungen Menschen damit Perspektiven in der Region, während sich die Industrie wegen der wirtschaftlichen Lage derzeit zurückhalten müsse.

„Gleichzeitig merken wir auch bei den Schulabgängern steigendes Interesse an einer Ausbildung im Handwerk“, sagte Brzezinski. Viele suchten eine familiäre Atmosphäre in kleineren Betrieben in ihrer Heimat und wollten etwas mit ihren Händen schaffen.

Von den neuen Lehrverträgen entfallen den Angaben zufolge 504 auf Frauen und 1.779 auf Männer. Im Kammerbezirk Dresden - dazu gehören die Landkreise Meißen, Bautzen, Görlitz, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie die Landeshauptstadt Dresden - wird in mehr als 80 Berufen ausgebildet, von Anlagenmechanikern bis Zweiradmechatronikern.

Hier können sich Interessierte bewerben

Die Handwerkskammer verweist auf ihre Online-Börsen, in denen freie Lehrstellen für das kommende Ausbildungsjahr sowie Praktika und Ferienjobs gelistet sind. Aktuell seien dort mehr als 200 Ferienjob- und mehr als 350 Praktikumsangebote zu finden. Zudem werben die Handwerkskammer, Innungen und das Bildungszentrum „njumii“ im Januar 2026 auf der Messe „Karrierestart“ in Dresden für berufliche Perspektiven im regionalen Handwerk.