Halle - In Sachsen-Anhalt haben zuletzt etwas mehr junge Menschen in Pflegefamilien oder einem Heim gelebt. Im Jahr 2023 seien das 7.916 Personen unter 27 Jahren gewesen und damit 4,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Landesamt in Halle mit. Es wuchsen 2.937 von ihnen in einer Pflegefamilie auf und 4.979 in einem Heim. Während weniger Kinder und Jugendliche in einer Pflegefamilie untergebracht wurden, stiegen die Zahlen in den Heimen. 88 Prozent der Kinder und Jugendlichen waren minderjährig.

Den Statistikern zufolge erhöhte sich insbesondere die Zahl der jungen Menschen mit ausländischer Herkunft und die Zahl derer aus Familien, in denen nicht vorrangig Deutsch gesprochen wurde.