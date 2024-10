Die Zahl der Lehramtsstudierenden ist in den vergangenen zehn Jahren in Berlin und Brandenburg gestiegen. In Berlin ist der Anstieg besonders stark.

Potsdam/Berlin - Die Zahl der Lehramtsstudierenden in Berlin ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen. Im Wintersemester 2014/15 hätten 9.719 Menschen Lehramt studiert, im Wintersemester 2023/24 seien es 17.673 gewesen. Das sei fast eine Verdoppelung, teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mit. In Brandenburg war der Anstieg nicht so deutlich.

Im Wintersemester 2014/15 studierten in Brandenburg 4.211 Menschen Lehramt. Im Wintersemester 2023/24 waren es 4.606 Menschen. Der Höchststand der vergangenen zehn Jahre war im Wintersemester 2021/22 erreicht, als 4.668 Leute in Brandenburg Lehramt studierten. Wenig überraschend: In beiden Ländern ist der Anteil Lehramtsstudentinnen im Vergleich zu den -studenten deutlich höher, teilweise sind es fast doppelt so viele.

Auch die Zahl der bestandenen Lehramtsprüfungen habe in Berlin zugenommen, während sie in Brandenburg nahezu gleich blieb. Im Prüfungsjahr 2023 waren acht Prozent aller bestandenen Abschlüsse Lehramtsprüfungen (2.645 Abschlüsse). In Brandenburg waren es 810 Lehramtsabschlüsse, zehn Prozent der gesamten Abschlüsse.

Aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor.