In den ersten zehn Monaten des Jahres 2024 gab es mehr Unfälle mit Personenschäden. (Archivbild)

Erfurt - Bei Verkehrsunfällen in Thüringen sind in den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres mehr Menschen verletzt worden: Insgesamt wurden von Januar bis Oktober 6.448 Verletzte gezählt und damit rund 400 mehr als im gleichen Zeitraum 2023, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Die Zahl der Unfalltoten sank demnach um acht Personen auf 77.

Die Statistiker verzeichneten in dem Zeitraum auch ein Plus an Unfällen, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden. Die Zahl kletterte um 7,4 Prozent auf 5.095.