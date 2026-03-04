Rund 650 neue Fachkräfte im Gesundheitswesen erhielten in Sachsen-Anhalt ihre Zulassung. Besonders bei Ärzten und Psychotherapeuten gab es einen deutlichen Zuwachs.

Halle - In Sachsen-Anhalt haben voriges Jahr mehr neue Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeuten ihre Ausbildung abgeschlossen. Wie das Landesverwaltungsamt mitteilte, erhielten rund 650 Fachkräfte im Gesundheitswesen die Zulassung für ihre Berufe. Das waren mehr als 2024 mit 567 Approbationen und 2023 mit 537 Approbationen.

Zu dem Anstieg trugen den Angaben zufolge besonders die Ärztinnen und Ärzte bei. Deren Zulassungszahlen stiegen von 336 im Jahr 2023 auf 400 im vergangenen Jahr. Zudem beendeten 107 Psychotherapeuten erfolgreich ihre Ausbildung. Fünf Jahre zuvor waren es lediglich 33. Außerdem kamen 103 neue Apothekerinnen und Apotheker dazu sowie 36 Zahnärzte.