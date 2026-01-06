Der Stromausfall hält an und die Polizei verstärkt ihre Präsenz. Dazu bekommt sie auch Unterstützung.

Berlin - Die Berliner Polizei hat ihre Kräfte im Gebiet des Stromausfalls in Wannsee und den benachbarten Ortsteilen deutlich erhöht. Man habe Unterstützung durch die Bundespolizei und sei mit 450 Polizisten und Polizistinnen im Einsatz, hieß es in einer Mitteilung am Morgen.

Bisher war von 300 Polizisten, die zusätzlich zum normalen Kontingent unterwegs sind, die Rede. Rund 25.500 Haushalte und 1.200 Geschäfte und Firmen seien auch am vierten Tag noch ohne Strom, berichtete ein Sprecher des Betreibers Stromnetz Berlin am Morgen.