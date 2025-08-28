Im Land der Thüringer Bratwurst wurden zuletzt mehr Rinder geschlachtet und mehr Rindfleisch produziert - obwohl die Zahl der Höfe sinkt.

Mehr Rinder als ein Jahr zuvor wurden in der ersten Jahreshälfte 2025 in Thüringen geschlachtet - zudem erzeugten die Betriebe insgesamt mehr Fleisch. (Archivbild)

Erfurt/Nohra - Deutlich mehr Rinder sind in den ersten sechs Monaten dieses Jahres in Thüringen geschlachtet worden als ein Jahr zuvor. Mit 49.198 Tieren stieg die Zahl nach Angaben des Landesamts für Statistik in diesem Zeitraum um 6.168 Rinder. Auch mehr Rindfleisch wurde produziert: Die Menge stieg um 15,2 Prozent auf insgesamt 15.755 Tonnen. Insgesamt wurden den Statistikern zufolge in den ersten sechs Monaten des Jahres 139.095 Tiere in den Thüringer Schlachtbetrieben getötet. Das seien 3,7 Prozent mehr gewesen als im Vergleichszeitraum 2024.

Steigende Schlachtpreise für Rinder

Schlachtpreise für Kühe und andere Rinder seien seit Monaten auf einem hohen und in der Tendenz weiter steigenden Niveau, sagte Dirk Hoffmann, Vorstand der Gilde Thüringer Fleischergenossenschaft. Generell sinke das Rindfleischangebot, die Nachfrage sei aber da. Die Zahl der Betriebe mit Viehhaltung als auch die Zahl der Tierbestände gehe seit einiger Zeit in Deutschland zurück.

Auf dem Teller landet vor allem Schweinefleisch

Trotz der Zunahmen: In Thüringens Schlachtbetrieben wurden im ersten Halbjahr deutlich mehr Schweine als Rinder getötet, nämlich 85.847 Tiere. Das waren demnach etwas (0,9 Prozent) weniger als im Vorjahreszeitraum. Dennoch wurde aus den Tieren etwas mehr Fleisch produziert, nämlich 8.287 Tonnen und damit 45 Tonnen mehr. Geht es um den Fleischkonsum, greifen die Verbraucher in Deutschland laut Bundesanstalt für Landwirtschaft vor allem bei Produkten aus Schwein zu.

Eine steigende Nachfrage gebe es seit Jahren bei Geflügelfleisch, sagte Hoffmann. Einen Grund dafür sieht er darin, dass argumentiert werde, dass das Fleisch von Pute, Hühnchen und Co. gesünder sei. Allerdings: Auskunft über die Entwicklung bei Geflügelschlachtungen gibt die Statistik für Thüringen nicht. Dafür listet sie auch die Mengen an produziertem Schaffleisch mit 97, Pferdefleisch mit drei Tonnen und Ziegenfleisch mit fünf Tonnen auf.