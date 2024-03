Halle - In Sachsen-Anhalt gab es zuletzt wieder mehr Schafe. Rund 60.100 Tiere seien am Stichtag 3. November 2023 in etwa 230 Betrieben gehalten worden, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mit. Das seien 7,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In den vorangegangenen Jahren habe sich der Schafbestand tendenziell verringert. 2013 waren noch 74.000 Schafe im Bestand gewesen, 2003 sogar etwa 123.700 Tiere.

Binnen des vergangenen Jahres gab es den Statistikern zufolge den größten Anstieg bei den Lämmern und Jungschafen unter einem Jahr. Von November 2022 bis November 2023 stieg ihre Zahl um 16.600 Tiere oder 32 Prozent. Die Zahl der Mutterschafe wuchs nur leicht um 0,8 Prozent auf 41.600 Tiere. Für die Erhebung wurden Betriebe befragt, die mindestens 20 Schafe hielten.