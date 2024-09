Sie haben den Sekundarschulabschluss oder das Abitur in der Tasche, manche starten auch ohne Abschluss ins Leben. So hat sich die Zahl der Schulabgänger im Land entwickelt.

Mehr Schulabgänger in Sachsen-Anhalt

Die Zahl der Schulabgänger ist das dritte Jahr in Folge gestiegen. (Archiv-Foto)

Halle - Ende des vergangenen Schuljahres 2023/24 haben in Sachsen-Anhalt 19.083 Schülerinnen und Schüler die allgemeinbildenden Schulen verlassen und damit mehr als noch ein Jahr zuvor. Die Steigerung habe bei 4,3 Prozent gelegen, teilte das Statistische Landesamt in Halle mit. Es sei die dritte Steigerung in Folge gewesen seit dem Schuljahr 2020/21, als es noch 17.181 Schulabgängerinnen und Schulabgänger gab.