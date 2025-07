Erfurt - Die Zahl der Arbeitslosen in Thüringen ist im Ferienmonat Juli deutlich gestiegen. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur waren 72.000 Thüringer arbeitslos gemeldet und damit 2.300 mehr als im Juni. Die Zahl der Arbeitslosen lag auch um etwa 2.000 über dem Niveau von Juli 2024. Die Arbeitslosenquote betrug 6,5 Prozent, im Juni waren es 6,3 Prozent. Jeder dritte Thüringer ohne Job galt als langzeitarbeitslos - mit steigender Tendenz.

„Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Juli ist überwiegend saisonbedingt und betrifft vor allem Jugendliche, die nach dem Ende ihrer Schul- oder Ausbildungszeit in eine Übergangsphase eintreten“, erklärte der Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens. Dieser Trend sei in den Sommermonaten üblich. Insgesamt sei der Arbeitsmarkt aber wegen der anhaltend schwachen Konjunktur nicht mehr so aufnahmefähig wie in vergangenen Jahren. Das zeige sich an einer steigenden Zahl von Langzeitarbeitslosen.