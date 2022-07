Mehrere betrunkene E-Scooter-Fahrer in Brandenburg gestoppt

Frankfurt (Oder)/Potsdam - Die Polizei hat am Wochenende in Brandenburg mehrere betrunkene E-Scooter-Fahrer gestoppt. In Frankfurt (Oder) zog die Polizei einen 29-Jährigen mit etwa 1,1 Promille aus dem Verkehr. Zudem sei das Fahrzeug nicht versichert gewesen. Allein in Frankfurt (Oder) sind an diesem Wochenende vier Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern festgestellt worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Auch in der Landeshauptstadt Potsdam stoppte die Polizei zwei E-Scooter, weil die Fahrer betrunken gewesen sein sollen. Bei einem anderen E-Scooter fehlte der Versicherungsschutz. Wie beim Autofahren gilt auch für E-Scooter-Fahrer, dass das Fahren ab 0,5 Promille verboten ist.