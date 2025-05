In der Oldenburger Innenstadt wird die Feuerwehr sechsmal in einer Nacht alarmiert. Meist brennen Autos. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Sechs Brände in der Innenstadt beschäftigen die Feuerwehr und Polizei in Oldenburg. (Symbolbild)

Oldenburg - Zu gleich sechs Orten in der Oldenburger Innenstadt musste die Feuerwehr innerhalb weniger Stunden ausrücken. Aufgrund der Vielzahl der Brände ermittele die Polizei „wegen Brandstiftung in alle Richtungen“, teilte die Polizei am Mittag mit. In der Nacht auf Sonntag und in den frühen Morgenstunden seien insgesamt vier Autos ausgebrannt. Zwei weitere Wagen seien erheblich beschädigt worden. Weiter gerieten zwei Mülltonnen und eine Tanne in Brand.

Außerdem entdeckten die Ermittler zwei brennende Glasflaschen an einem Streifenwagen, der gerade zur Reparatur in einer Werkstatt stand. Auto und Werkstatt gerieten laut Polizei nicht in Brand. Alle Feuer wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und versuchter Brandstiftung. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Mittag keine Angaben machen.