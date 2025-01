In der Silvesternacht kam es in Leipzig und Umgebung zu zahlreichen Bränden. Die Einsatzkräfte verhinderten Schlimmeres, doch die Ursache vieler Brände bleibt unklar.

Leipzig - In der Silvesternacht hat es in Leipzig eine Reihe von Bränden gegeben. Nach Angaben der Polizei standen Wohnungen, Balkone, eine Garage und ein Keller in Flammen. Zudem brannten mindestens zwei Autos aus. Schwer verletzt wurde niemand.

Bereits am Nachmittag vom letzten Tag des alten Jahres hatten unbekannte Täter den Eingang eines Gewerbebetriebs im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus übergreifen. Am Abend wurden drei weitere Brände in Mehrfamilienhäusern gemeldet. In einem Fall musste ein 55-jähriger Mann wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt werden.

Nach Mitternacht rückten die Einsatzkräfte erneut aus, um einen Balkonbrand in der Südvorstadt zu löschen. Im Ortsteil Holzhausen brannte die Garage eines Einfamilienhauses vollständig nieder. In Borsdorf und Gohlis gingen zwei Autos in Flammen auf, die Ursache dafür ist bislang unklar. Der Sachschaden wurde in beiden Fällen auf jeweils rund 15.000 Euro geschätzt.