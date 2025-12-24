Werkzeuge weg, Musikbox geklaut – aber Pyrotechnik bleibt verschont: Was die Polizei zu den nächtlichen Einbruchversuchen in Weißandt-Gölzau sagt.

Beim Einkaufsmarkt hatten die Täter versucht, die Scheiben mit Hilfe eines Pflastersteines einzuwerfen. Dies gelang jedoch nicht. (Symbolbild)

Weißandt-Gölzau - In Weißandt-Gölzau (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) hat es in einer Nacht mehrere Einbruchversuche gegeben. Bislang unbekannte Täter seien in der Nacht von Montag auf Dienstag gescheitert, in einen Einkaufsladen und einen Verkaufscontainer einzudringen, teilte die Polizei mit. Aus einem weiteren gewerblich genutzten Gebäude wurden diverse Werkzeuge und eine Musikbox entwendet. Der Schaden liegt bei 4.000 Euro.

Beim Einkaufsmarkt hatten die Täter versucht, die Scheiben mit Hilfe eines Pflastersteins einzuwerfen. Dies gelang jedoch nicht. Die Sicherheitsverglasung wurde beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Beim Container eines Marktes, welcher nach Polizeiangaben unter anderem für die Lagerung von pyrotechnischen Artikeln dient, wurden mehrere Vorhängeschlösser aufgehebelt. Der Container konnte jedoch nicht geöffnet werden. Es entstand geringfügiger Sachschaden. Die Polizei machte zunächst keine Angaben dazu, ob die Taten in einem Zusammenhang stehen.