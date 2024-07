In der Nacht brennen in Berlin-Moabit mehrere Autos. Vier Fahrzeuge müssen durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Mehrere Fahrzeuge in Berlin-Moabit in Flammen

Berlin - In Berlin-Moabit sind in der Nacht mehrere Fahrzeuge in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten vier Fahrzeuge, wie die Feuerwehr mitteilte. Zum entstandenen Schaden oder einer möglichen Ursache wurde vorerst nichts bekannt. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, sodass kein Kraftstoff austrat. Auch die Batterien zweier E-Autos wurden nicht beschädigt.