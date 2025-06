Im Landkreis Wittenberg haben am Samstag mehrmals Ödflächen gebrannt. Unter anderem ist dabei ein Haus beschädigt worden. (Symbolbild)

Wittenberg - Im Landkreis Wittenberg hat es am Samstag mehrere Brände auf Ödlandflächen gegeben. In Zahna griff das Feuer am Nachmittag auf ein angrenzendes Gebäude über und beschädigte den Dachstuhl, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

An einer Bundesstraße brannten zudem bei Dorna und Rackith Seitenstreifen – insgesamt waren etwa 115 Meter betroffen, auch mehrere Bäume wurden beschädigt. In der Nacht zu Sonntag kam es außerdem zu einem weiteren Feuer an einer Landstraße bei Klitzschena. Hier brannten rund 15 Quadratmeter. Alle Brände konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Diese Woche war im Landkreis Wittenberg nach Angaben des Landeszentrums Wald die höchste Waldbrandgefahrenstufe erreicht worden. Damit dürfen die Wege im Wald dort nicht mehr verlassen werden.