Delmenhorst - Drei Kleinkinder und zwei Erwachsene sind nach einem Küchenbrand in Delmenhorst ins Krankenhaus gekommen. Wie die Polizei mitteilte, gab es am Mittwochabend in einer Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses einen Brand im Bereich des Elektroherdes. Die Bewohner konnten die Wohnung eigenständig verlassen und wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Die Küche ist demnach nicht mehr nutzbar. Der Schaden beläuft sich auf eine mittlere fünfstellige Summe. Wie es zu dem Brand kam, ist bisher nicht klar.