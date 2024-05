Chemnitz - Mehrere Wohnungen und Häuser in Chemnitz sind von Kräften der Polizei, Staatsanwaltschaft und der Steuerfahndung durchsucht worden. Hintergrund sind Ermittlungen gegen fünf Männer, darunter drei Chemnitzer im Alter von 26, 46 und 48 Jahren, unter anderem wegen des Verdachts des Raubes, des versuchten Betruges, der versuchten Geldwäsche und der Steuerhinterziehung. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Im Zuge der Durchsuchungen nahm die Polizei den 46-Jährigen wegen des Verdachtes des Raubes vorläufig fest, wie es hieß. Rettungskräfte brachten ihn aufgrund gesundheitlicher Probleme vorsorglich in ein Krankenhaus. Er soll dennoch zeitnah am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt werden.

Die Beamten durchsuchten am Mittwochmorgen mehrere Objekte in den Ortsteilen Ebersdorf und Kaßberg. Dabei fanden sie ihren Angaben zufolge zwei Schreckschusswaffen, mehr als 90.000 Euro hinter einer Wand sowie 30.000 Euro versteckt in einem Auto. Zudem wurden Datenträger und Unterlagen sichergestellt. Auch sogenannte Keilerhandys, mit denen laut Polizei meiste betrügerische Anrufe gemacht werden, entdeckten die Beamten laut Mitteilung.

Außerdem ließ die Steuerfahndung des Finanzamtes Chemnitz-Süd am Mittwochmorgen mehrere Objekte in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) und Nordrhein-Westfalen durchsuchen. Dort wurden ebenfalls Beweismittel sichergestellt. Nahezu 180 Einsatzkräfte von verschiedenen Polizeidirektionen, der Staatsanwaltschaft, der Steuerfahndung und des Landeskriminalamtes waren beteiligt.