Erfurt - Wegen eines technischen Zwischenfalls bei Wartungsarbeiten sind etwa 30 Polizeidienststellen in Thüringen zwischenzeitlich telefonisch nicht erreichbar gewesen. Betroffen waren unter anderem das Landeskriminalamt und die Landespolizeidirektion, wie das LKA mitteilte. Auch einzelne Inspektionen seien betroffen gewesen. Der Notruf und die Onlinewache hätten aber funktioniert.

Inzwischen laufe den Angaben zufolge alles wieder im Normalbetrieb. Bei den Wartungsarbeiten im Landeskriminalamt fiel am Morgen die Stromversorgung aus. In der Folge fiel das polizeiliche Rechenzentrum aus, wodurch die Telefonanlage nicht mehr voll betriebsfähig war. Nach ungefähr einer Stunde wurden die Systeme nach und nach wiederhergestellt.