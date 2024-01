Erfurt - An mindestens einem Dutzend Thüringer Schulen ist am Montag wegen der Bauernproteste der Unterricht ausgefallen. „Wir verschaffen uns derzeit ein Lagebild, aber das sind die ersten Meldungen, die uns erreichen“, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums in Erfurt. Der Schwerpunkt habe im Stadtgebiet Gera gelegen, aber auch andernorts habe es Meldungen zu Schulschließungen gegeben. In der Regel habe es eine Notbetreuung gegeben - Schüler standen als nicht vor verschlossener Tür.

Die Proteste hätten teils zu erheblichen Einschränkungen im Schülerverkehr geführt, sagte er weiter. In mindestens einem Fall habe eine Schulleitung in Gera schon am Freitag über die Schließung informiert, weil hauptsächlich Schüler aus dem Umland die Schule besuchten und entsprechende Blockaden schon angekündigt waren. Die Lage sei von Schule zu Schule unterschiedlich. „Das ist eine schwierige Situation für Schulleitungen gewesen, das zu entscheiden.“

Was die kommenden Tage bringen, sei abzuwarten, sagte der Sprecher weiter. „Das ist eine missliche Lage für Schüler und Eltern, weil sie nicht wissen, was kommt.“ Am besten sollten sich Eltern beim Schulamt und den Schulleitungen vor Ort über die aktuelle Situation informieren. Landwirte hatten am Montag - dem ersten Tag nach den Ferien - an mehreren Orten im Freistaat aus Protest gegen Sparpläne der Bundesregierung Straßen blockiert und mit ihren Treckern den Verkehr beeinträchtigt.