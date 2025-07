Im Kampfsprint Keirin ereignet sich ein schlimmer Unfall. Zuschauer werden verletzt. Die deutschen Bahnrad-Meisterschaften in Dudenhofen werden abgebrochen.

Dudenhofen - Die deutschen Meisterschaften im Bahnradsport im rheinland-pfälzischen Dudenhofen sind nach einem schweren Unfall am frühen Nachmittag des letzten Wettkampftages abgebrochen worden. Nach ersten Informationen sind alle Unfall-Beteiligten außer Lebensgefahr, es gibt aber mehrere Schwerverletzte. Zwei Rettungshubschrauber, sechs Rettungswagen und ein Notarzt stellten die medizinische Versorgung sicher.

Im Keirin-Halbfinale der Elite stürzten zwei Fahrer mit etwa 60 km/h in der Zielkurve über die Bande in eine Zuschauergruppe. Während die beiden Fahrer mit Schürfverletzungen und Prellungen glimpflich davonkommen sind, wurden nach ersten Informationen sieben Zuschauer teils schwer verletzt. Zwei Besucher wurden mit Rettungshubschraubern in die benachbarten Krankenhäuser der Region geflogen.

Veranstalter schockiert

„Die Gesundheit von Sportlerinnen und Sportlern, Zuschauerinnen und Zuschauern geht immer vor. Der Veranstaltungsabbruch war deshalb alternativlos. Die besten Genesungswünsche gehen an alle Verletzte“, sagte Oliver Streich, Vizepräsident bei German Cycling für Marketing und Kommunikation, in einer ersten Reaktion.

„Ich bin geschockt von dem Unfall. Wir haben hier in Dudenhofen fünf Tage lang ein Radsport-Fest erlebt. So ein Ende der Veranstaltung hat sich natürlich niemand gewünscht. Ich wünsche alle Beteiligten schnelle und vollständige Genesung“, sagte Jens Hartwig, 1. Vorsitzender des ausrichtenden RV Dudenhofen 1908.