Vor einer Gaststätte eskaliert ein Streit: Mehrere Menschen werden verletzt, drei Tatverdächtige festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Landfriedensbruchs.

Nach dem Gewaltausbruch in Rudow nahm die Polizei drei Männer vorläufig fest. (Symbolbild)

Berlin - Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung vor einem Lokal in Berlin-Rudow sind mehrere Menschen verletzt worden. Laut Polizei hielten sich am Samstagabend etwa 30 schwarz gekleidete Fußballfans in der Kneipe in der Neuköllner Straße auf und riefen Parolen.

Später geriet ein 46-Jähriger vor dem Lokal mit einigen Personen aus der Gruppe in Streit und wurde gemeinsam mit einem 43-Jährigen, der ihm helfen wollte, attackiert. Beide Männer erlitten durch Schläge und Tritte sowie Angriffe mit einem Bierkrug und einer Flasche Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus.

Zwei weitere Personen, die helfen wollten, wurden ebenfalls attackiert, eine davon musste anschließend ambulant behandelt werden. Polizeikräfte nahmen drei alkoholisierte Tatverdächtige im Alter von 26, 27 und 33 Jahren vorläufig fest. Gegen sie wird nun wegen besonders schweren Landfriedensbruchs ermittelt.