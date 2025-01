Die Feuerwehren in Sachsen-Anhalt waren vielerorts in der Silvesternacht im Einsatz. In zwei Fällen wurde Pyrotechnik für die Brände verantwortlich gemacht. Bei drei Bränden ist die Ursache unklar.

Unter anderem in Stolberg und in Burg brannten Häuser in der Silvesternacht. (Symbolbild)

Stolberg - In der Silvesternacht hat es mehrere Häuserbrände in Sachsen-Anhalt gegeben, bei denen teils erheblicher Sachschaden entstanden ist. Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte, brannte in Stolberg (Mansfeld-Südharz) zunächst ein Carport, die Flammen griffen aber schnell auf ein Mehrfamilienhaus über. Zwei Personen wurden mit einer leichten Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren waren den Angaben zufolge mit 62 Einsatzkräften vor Ort. Am Haus sei ein erheblicher Sachschaden entstanden.

Zwei Wohnungsbrände durch Feuerwerk ausgelöst

Auch in Burg (Jerichower Land) brannte in der Nacht zu Neujahr ein Wohnhaus aus bislang ungeklärter Ursache. In dem Haus befanden sich nach Polizeieingaben keine Personen, sodass niemand verletzt worden sei. Der entstandene Schaden befinde sich im hohen sechsstelligen Bereich. In Bad Schmiedeberg (Landkreis Wittenberg) griff ebenfalls ein Feuer von einer Scheune mit Brennholz auf ein Einfamilienhaus über. Hier wird der Sachschaden laut Polizei auf 150.000 Euro geschätzt.

Daneben verzeichnete die Polizei in Kabelsketal (Saalekreis) und Dessau-Roßlau jeweils mindestens einen Wohnungsbrand, der vermutlich durch Feuerwerk ausgelöst wurde. In allen Fällen laufen die Ermittlungen zur Brandursache.