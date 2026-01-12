Die Bundespolizei stoppt an der A4 bei Görlitz einen 43-Jährigen. Gegen ihn liegen insgesamt vier Haftbefehle von drei Staatsanwaltschaften vor.

Vier Fahndungen, drei Staatsanwaltschaften: Warum ein 43-Jähriger an der Grenze bei Görlitz ins Netz ging. (Symbolbild)

Görlitz - Die Bundespolizei hat an der Autobahn 4 bei Görlitz einen mehrfach gesuchten Mann festgenommen. Der 43-Jährige war am Samstag gegen 16.00 Uhr bei der Einreise am Grenzübergang Ludwigsdorf überprüft worden, wie die Beamten mitteilten. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn insgesamt vier Fahndungsmaßnahmen von drei Staatsanwaltschaften vorlagen.

Die Staatsanwaltschaft Göttingen hatte den Angaben zufolge zwei Haftbefehle wegen Beleidigung und Gewaltdelikten erlassen. Zudem bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mühlhausen aufgrund einer nicht beglichenen Geldstrafe wegen einer Ordnungswidrigkeit. Die Staatsanwaltschaft Kassel suchte den Mann außerdem zur Feststellung seines aktuellen Aufenthaltsortes.

Da der 43-Jährige die offenen Geldstrafen in Höhe von insgesamt mehr als 4.000 Euro nicht begleichen konnte, wurden die Haftbefehle vollstreckt. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.