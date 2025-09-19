Ein Mann ist mit seinem Quad auf der Saalfelder Höhe unterwegs. Plötzlich kommt er von der Straße ab. Das hat tragische Folgen.

Lositz - Ein 38-Jähriger ist bei einem Unfall mit einem Quad gestorben. Der Mann sei zwischen zwei Ortschaften auf der Saalfelder Höhe (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Er habe sich mit seinem Fahrzeug mehrfach überschlagen und sei dann auf einer abschüssigen Wiese zum Liegen gekommen. Die Unfallursache sei nicht bekannt.