Colditz - Unbekannte haben in Colditz (Landkreis Leipzig) den Dachstuhl eines unbewohnten Mehrfamilienhauses angezündet. Bei dem Brand am Samstagnachmittag hatten die Flammen teilweise auch auf ein Nebengebäude übergegriffen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Während der Löscharbeiten wurde die Straße, in der das Haus steht, voll gesperrt. Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich demnach auf 250.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, wie es hieß.