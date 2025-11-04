In Halle (Saale) ist es in der Nacht zu einem Großbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Die Feuerwehr evakuierte alle 12 Bewohner, doch zwei von ihnen wurden schwer verletzt.

In Halle ist es in der Nacht zu einem Großbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen (Symbolfoto)

Halle (dpa/sa)- Ein Feuer hat in Halle (Saale) ein Mehrfamilienhaus zerstört. Nach Angaben der Polizei war das Feuer zunächst in einer Wohnung ausgebrochen und hatte sich anschließend ausgebreitet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt.

Alle 12 Bewohner des Hauses wurden von der Feuerwehr evakuiert. Zwei Menschen – ein 87-Jähriger und eine 86-Jährige – erlitten schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Über den Gesundheitszustand der übrigen Bewohner ist bislang nichts bekannt.

Die Feuerwehr konnte den Brand noch in der Nacht löschen. Unklar war zunächst die Brandursache. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.