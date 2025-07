In einem Wohnhaus in Neuruppin brennt es. Wegen Einsturzgefahr kann die Feuerwehr nur von außen löschen.

Neuruppin - Ein Brand hat am Samstagabend ein Mehrfamilienhaus in der August-Bebel-Straße in Neuruppin stark beschädigt. Die Bewohner sind unverletzt geblieben, ihre Wohnungen jedoch unbewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer wurde gegen 2.00 Uhr in der Nacht gelöscht. Wegen Einsturzgefahr konnten die Feuerwehrkräfte die Flammen nur von außen bekämpfen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Am Morgen wurde die August-Bebel-Straße nach einigen Stunden Sperrung wieder freigegeben.