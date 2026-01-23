Ein Mann gibt sich als Polizist aus und bringt eine 84-Jährige dazu, ihre hochwertigen Goldmünzen aus der Hand zu geben. Die Polizei spricht von weiteren Betrugsversuchen.

Laut Polizei gab es mehr als 20 weitere Anrufe, bei denen sich Personen als Polizisten ausgaben. (Symbolbild)

Meißen - Eine 84-Jährige aus Meißen hat ihre Goldmünzensammlung im Wert von mehreren zehntausend Euro an einen Betrüger verloren. Ein vermeintlicher Polizist sagte der Frau am Telefon, dass sie im Fokus einer Einbrecherbande stehe, wie die Polizei mitteilte.

Demnach riet der Anrufer der 84-Jährigen, ihre Wertsachen bei einem vermeintlichen Kollegen unterzubringen. Dem Unbekannten übergab sie laut Polizei am Donnerstag ihre hochwertige Goldmünzensammlung. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt.

Laut Polizei gab es mehr als 20 weitere Anrufe, bei denen sich Personen als Polizisten ausgaben. Die Anrufe geschahen demnach im Gebiet Dresden, Meißen und im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die Angerufenen ließen sich den Angaben zufolge nicht auf ein Gespräch ein.