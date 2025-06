Berlin - Titelverteidiger Eisbären Berlin und der Aufsteiger Dresdner Eislöwen eröffnen die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga. Am 9. September (19.30 Uhr) empfangen die Hauptstädter die Sachsen in der heimischen Arena am Ostbahnhof, wie die Eisbären mitteilten. Die Berliner, die gerade erst mit Erfolgstrainer Serge Aubin verlängerten, wollen sich die dritte Meisterschaft in Folge sichern. Für DEL2-Titelträger Dresden wird es wohl nur um den Klassenerhalt gehen. Am Montag wird die DEL den restlichen Spielplan veröffentlichen.