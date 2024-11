Viele Promis treffen sich bei der 26. „Men of the Year“-Gala der deutschen „GQ“ in Berlin, darunter die Schauspieler Nicholas Hoult und Kyle MacLachlan. Eine Preisträgerin sagt kurzfristig ab.

„Men of the Year“-Gala mit Nicholas Hoult in Berlin

Berlin - Internationale Stars wie die Schauspieler Nicholas Hoult („The Menu“) und Kyle MacLachlan („Twin Peaks“, „Fallout“) haben sich bei der 26. „Men of the Year“-Gala in Berlin getroffen. Das in München erscheinende Männer-Stil-Magazin „GQ“ wollte in der Hauptstadt in mehreren Kategorien Persönlichkeiten bei einem Gala-Dinner ehren. Der britische Schauspieler Hoult (34) war als „Actor of the year“ vorgesehen, sein US-amerikanische Kollege MacLachlan (65) als „Icon“.

Jennifer Coolidge sagte Teilnahme kurzfristig ab

Als „Woman of the Year“ sollte in Berlin ursprünglich die mit der Serie „The White Lotus“ zum Kult gewordene Jennifer Coolidge (63) geehrt werden, die damals auch die berühmte Rolle der Stifler's Mum in „American Pie“ spielte. Kurzfristig sagte Coolidge ihre Teilnahme bei der als Dinner in der Großen Orangerie des Schlosses Charlottenburg angesetzten Preisverleihung jedoch ab.

Auf dem roten Teppich waren etwa Sänger Marius Müller-Westernhagen, die Schauspielerinnen Christiane Paul und Franka Potente sowie Rapper Luciano („Beautiful Girl“) zu sehen, der als „Musician of the Year“ ausgezeichnet werden sollte. „Art Icon of the Year“ wurde die französische Modedesignerin Michèle Lamy.

Mit ihrem Preis zeichnet die Zeitschrift nach eigenen Angaben inzwischen nicht mehr nur Männer aus, sondern auch Frauen, die inspirieren und Außergewöhnliches leisten. Auch in anderen Ländern kürt das internationale „GQ“-Magazin aus dem Hause Condé Nast („Vogue“) Männer und Personen des Jahres.