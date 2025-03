Berlin - Die Berliner Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes in Berlin-Friedrichshain. Gegen 4.00 Uhr in der Nacht zu Sonntag sei ein toter Mensch in einer Wohnung in der Petersburger Straße direkt am Bersarinplatz gefunden worden, teilte die Polizei mit. Die Umstände deuteten auf eine Gewalttat hin. Versuche der Wiederbelebung blieben erfolglos.

Nach einem Bericht der „B.Z.“ sollen zwei Menschen festgenommen worden sein. Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes (LKA) ermittelt „mit Hochdruck“, wie es hieß. Kriminaltechniker untersuchten seit der Nacht den Tatort, ihr Wagen stand auch am Mittag noch vor dem Haus.

Über Geschlecht und Alter des Toten wollte die Polizei zunächst noch nichts sagen. Auch Informationen über weitere Details wurden noch zurückgehalten.