Bei der Abfahrt Schkeuditz auf der A14 verliert ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Es kommt zu einem Unfall, in den drei weitere Autos verwickelt werden. Ein Mensch stirbt.

Schkeuditz - Bei einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der A14 nahe Schkeuditz (Kreis Nordsachsen) ist ein Mensch noch vor Ort gestorben. Zwei Frauen im Alter von 61 und 56 Jahren seien zudem schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Demnach verlor ein Autofahrer am Nachmittag zwischen der Abfahrt Schkeuditz und dem Schkeuditzer Kreuz in Richtung Magdeburg die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einem Pkw, der mit einem weiteren Auto zusammenstieß.

Es sei außerdem ein viertes Auto beteiligt gewesen, wie genau, sei aber noch unklar, hieß es. Zwei der Autos überschlugen sich den Angaben zufolge. Die A14 sollte in Richtung Magdeburg voll gesperrt bleiben, bis die Unfallstelle komplett geräumt ist. Weitere Details zum Hergang sowie Angaben zu dem Toten gab es zunächst nicht. Zur Unfallursache wird ermittelt.