In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig bricht ein Feuer aus. Das Haus wird evakuiert - ein Mensch stirbt, zwei weitere werden verletzt. Vieles ist noch unklar.

Leipzig - Ein Mensch ist bei einem Brand in einem Leipziger Mehrfamilienhaus gestorben. Zwei weitere wurden verletzt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Eine verletzte Person wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Demnach brach das Feuer in der Nacht in einer Wohnung in der Eutritzscher Straße aus. Rund 20 Bewohner wurden von den Einsatzkräften evakuiert und kamen zunächst in einem Bus unter. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt. Laut der Sprecherin ist das Haus derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen zum Teil bei Verwandten oder in Notunterkünften unter. Zum Alter und Geschlecht der toten Person machte die Sprecherin keine Angaben. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.