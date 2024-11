Eine Person überquert die Kreuzung am S-Bahnhof Greifswalder Straße und wird von einer Straßenbahn erfasst. Vieles ist noch unklar. Die Polizei sperrt die Unfallstelle weiträumig ab.

Mensch wird in Berlin von Tram überrollt und stirbt

Die Polizei sicherte die Unfallstelle in Prenzlauer Berg weiträumig ab. (Symbolbild)

Berlin - Ein Mensch ist in Berlin-Prenzlauer Berg von einer Tram erfasst und tödlich verletzt worden. Die Person sei noch vor Ort gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Angaben zum Alter und Geschlecht machte der Sprecher zunächst nicht. Demnach hatte die Person gegen 16.15 Uhr die Greifswalder Straße an einer Kreuzung überquert und sei dabei von der Straßenbahn der Linie M4 erfasst worden.

Die Maßnahmen zur Unfallaufnahme dauerten am Abend noch an, die Polizei sperrte die Unfallstelle am S-Bahnhof Greifswalder Straße weiträumig ab, wie der Sprecher weiter sagte. Zuvor hatten mehrere Berliner Medien berichtet.