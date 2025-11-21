Anfang des Jahres soll an Hochschulen wieder das günstige Niedersachsen-Menü auf die Tabletts kommen. Das Essen war mit 1,5 Millionen Portionen im Jahr schon mal ein Renner.

Studierende in Niedersachsen sollen bald wieder ein warmes Mittagessen für 2,50 Euro bekommen. (Archivbild)

Hannover - An Niedersachsens Hochschulen ist zu Beginn des kommenden Jahres wieder ein besonders günstiges Mensa-Essen geplant. Das sogenannte Niedersachsen-Menü für 2,50 Euro soll starten, nachdem der Landtag im Dezember den Haushalt beschlossen hat, sagte eine Sprecherin des Wissenschaftsministeriums.

Vorgesehen ist zunächst eine Laufzeit von einem Jahr. Die Studentenwerke hätten zugesagt, das vergünstigte Essen in diesem Zeitraum anzubieten.

Hohe Nachfrage erwartet

Viele Studierende kennen das Angebot bereits aus der Corona-Pandemie, damals wurde es besonders häufig bestellt. 2023 gingen nach Angaben des Ministeriums rund 1,5 Millionen Portionen über die Mensatresen – die Nachfrage dürfte diesmal sogar noch größer sein, sagte die Sprecherin.

Für die Rückkehr des günstigen Mensa-Essens stellen die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen fünf Millionen Euro bereit. Das Projekt gehört zur sogenannten politischen Liste, über die die Koalition gezielt Vorhaben finanziert, die ihr besonders wichtig sind.