Zoll verhindert Schmuggel eines 250.000-Euro-Oldtimers an der Schweizer Grenze

Ein wertvolles Oldtimer-Cabrio aus dem Jahr 1951 ist von Zollbeamten an der Grenze sichergestellt worden. Ein mutmaßlicher Schmuggler hatte das Fahrzeug illegal außer Landes schaffen wollen.

Konstanz/DUR/mad - Aufmerksame Zöllner des Zollamts Singen haben in Konstanz die illegale Ausfuhr eines wertvollen alten Mercedes Cabrio verhindert. Der Wagen aus dem Jahr 1951 ist rund 250.000 Euro wert, so die Mitteilung des Hauptzollamtes in Konstanz.

Die Beamten verhinderten am 31.07.2022 auf der Europabrücke in Konstanz den Schmuggel des Oldtimers. Mit der Behauptung, er sei nur der Transporteur und der Mercedes würde lediglich für zehn Tage auf einer Oldtimer-Messe in Brüssel ausgestellt, gaben sich die Zöllner nicht zufrieden.

Insbesondere auch deshalb nicht, da die nächste Messe dieser Art in Brüssel erst im November 2022 stattfinden würde. Auch die erforderlichen Zolldokumente konnte der marokkanische Fahrer nicht vorweisen. Er konnte sich auch nicht erinnern, wer die Zollformalitäten erledigt hätte und wer der Besitzer des teuren Schmuckstücks auf seinem Anhänger sei.

Der Mercedes hat einen Wert von rund 250.000 Euro. Er wurde vorerst sichergestellt. Foto: Hauptzollamt Singen

Der Mann versicherte lediglich, dass alles in Ordnung und alle Steuern bezahlt seien - da war er sich sicher, so die Mitteilung. Nach langem hin und her konnten keine Einfuhrdokumente vorgelegt werden, worauf die Beamten den Oldtimer sicherstellten und gegenüber dem Transporteur ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eröffneten.

Wie sich aufgrund weiterer Ermittlungen herausstellte, war der Oldtimer in der Schweiz für 240.000 CHF zum Verkauf angeboten worden. Basierend auf einem Zollwert von rund 236.400 Euro wurden daraufhin Einfuhrabgaben in Höhe von rund 16.500 Euro festgesetzt. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt in Stuttgart.