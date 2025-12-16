Was haben Caroline Wahl und Angela Merkel gemeinsam? Sie haben beide Bestseller geschrieben. In Dresden und Leipzig wurden ihre Bücher in diesem Jahr besonders häufig ausgeliehen.

Dresden/Leipzig - In den Städtischen Bibliotheken in Dresden und Leipzig gehörte „Freiheit“ von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel in diesem Jahr zu den Ausleihrennern. In Leipzig waren auch die Romane „22 Bahnen“ und „Windstärke 17“ von Caroline Wahl sowie „Zwei Leben“ von Ewald Arenz besonders gefragt, wie die Städtischen Bibliotheken auf Anfrage mitteilten.

In der Landeshauptstadt zählten „Das Narrenschiff“ von Christoph Hein und „Altern“ von Elke Heidenreich ebenfalls zu den meist geliehenen Büchern. Bei den Kinderbüchern hätten Leslie Niemöllers „Die Gurkentruppe“ und „Die Stadt der Magier und Diebe“ von Judith Mohr das Rennen gemacht. Die Städtischen Bibliotheken Dresden bilden ein Netz von 20 Bibliotheken und einer mobilen Fahrbibliothek mit insgesamt rund 750.000 Medien.

Mangas bei Jugendlichen in Leipzig beliebt

Bei den Krimis und Thrillern waren in den Leipziger Städtischen Bibliotheken Sebastian Fitzeks „Das Kalendermädchen“ und „Der Insasse“ hoch im Kurs. Bei den Fantasy- und Romantasy-Jugendbüchern sei unter anderem „Blood and Ash – Liebe kennt keine Grenzen“ von Jennifer Armentrout ganz vorn mit dabei gewesen. Auch Mangas seien bei den Jugendlichen derzeit begehrt. 15 Standorte und zwei Fahrbibliotheken zählen zum Bibliotheksnetz der Stadt.