Chemnitz - Ein Gebäude der Chemnitzer Stadtverwaltung ist aufgrund eines merkwürdigen Geruchs in Teilen geräumt worden. Die Feuerwehr sei seit den Mittagsstunden im Bürgerhaus am Wall in der Innenstadt im Einsatz, teilte die Stadt Chemnitz am Dienstagnachmittag mit. Demnach verbreitete sich ein strenger Geruch über die Lüftungsanlage.

Zunächst war unklar, woher der Geruch kommt. Eine Polizeisprecherin sprach von einer ausgelaufenen Flüssigkeit. Menschen, die das Gebäude verlassen, werden gebeten, sicherheitshalber ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Ein Supermarkt im Erdgeschoss sei vom Einsatz allerdings nicht betroffen.