Der Bundeskanzler macht dem Freistaat Sachsen seine Aufwartung. Neben Gesprächen mit der Regierung kommt es auch zum Austausch mit Handwerkern, Schülern und einer Visite in der Chipindustrie.

Dresden - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt am kommenden Dienstag zum Antrittsbesuch nach Sachsen. Zunächst nimmt er an einer Kabinettssitzung teil und wird sich zudem in das Gästebuch des Freistaates eintragen, teilte die Staatskanzlei mit. Zu Beginn wird der Kanzler vor der Staatskanzlei vom Musikkorps der Bergstadt Schneeberg begrüßt. Drei Sorbinnen sollen ihm als Willkommensgruß Brot und Salz überreichen.

Nach der Kabinettssitzung ist ein Besuch im Bildungszentrum des Handwerks der Handwerkskammer Dresden vorgesehen. Dort ist voraussichtlich auch Jörg Dittrich, Präsident der Dresdner Handwerkskammer und Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, zugegen. Merz möchte dabei auch mit Schülern und Lehrlingen ins Gespräch kommen. Zum Abschluss wird der Bundeskanzler beim Halbleiterhersteller Globalfoundries erwartet, der seine Ausbaupläne für das Dresdner Werk erstmals öffentlich vorstellen möchte.